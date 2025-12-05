  1. В Украине
Европа должна предложить собственный мирный план для Украины, — еврокомиссар Кубилюс

08:30, 5 декабря 2025
В ЕС опасаются, что даже если нынешний новый план Трампа не сработает, через некоторое время появится новый.
Фото: ukrinform.com
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз должен разработать собственный мирный план для Украины и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США, пишет Politico.

«(ЕС — ред.) должен быть независимым или, по крайней мере, быть готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, в частности иметь свои планы относительно того, как можно добиться мира в Украине, и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами», — заявил Кубилюс.

В издании отмечают, что Европа была застигнута врасплох американским мирным планом, который содержал 28 пунктов.

В ЕС опасаются, что даже если нынешний новый план Трампа не сработает, через некоторое время появится новый.

«Каждые полгода мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы здесь ждем, какие планы поступят из Вашингтона в этом году. Планы должны поступать также из Брюсселя или Берлина», — сказал Кубилюс.

Также еврокомиссар по обороне добавил, что Европе «крайне необходимо» разработать собственный план прекращения войны.

«У нас должна быть возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями. (Цель — ред.) — найти синергетические связи между этими двумя планами и добиться наилучшего результата», — сказал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты ожидают новых подвижек в процессе мирных переговоров между Украиной и РФ. 

США ЕС

