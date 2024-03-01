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В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

08:17, 1 березня 2024
Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.
В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент
Джерело фото: ЗМІ
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Суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Тетяна Зуб повідомила у Вищу раду правосуддя про черговий неприємний для судової влади інцидент.

27 лютого суддя повідомила, що її помічник та працівники Служби судової охорони виявили в плінтусі службового кабінету судді приховану камеру відеоспостереження та мікрофон з дротом.

Після детального обстеження кабінету в стіні були виявлені пристрій, схожий на відео реєстратор та пристрій для посилення сигналу, а також вмонтована розетка, яка була підключена до загальної електромережі.

У ході подальшого огляду, в кабінеті був виявлений ще один прихований мікрофон.

Після цього керівник апарату суду викликав в суд поліцію, яка зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 (незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання) КК.

«Вважаю, що у даному випадку притаманні усі ознаки втручання в діяльність судді, відверте нехтування встановленими гарантіями незалежності суддів, явна неповага до представників органів судової влади, втручання в здійснення в правосуддя», - повідомила у ВРП Тетяна Зуб.

Нагадаємо, що приховані камери та мікрофони в службових кабінетах суддів та в приміщеннях судів судді та працівники апаратів судів знаходять регулярно.

Так, у червні 2023 року пристрій для негласного отримання інформації було виявлено в телевізорі, який суддя поставив у службовому кабінеті.

А у серпні 2021 року пристрій для прослуховування було виявлено в туалеті Автозаводського районного суду міста Кременчука.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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