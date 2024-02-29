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Розгляд допомоги Україні можливий після ухвалення бюджету США на 2024 рік – нардеп

19:45, 29 лютого 2024
США може чекати «government shutdown» (призупинення роботи уряду США), якщо першочергово не буде ухвалено бюджет країни.
Розгляд допомоги Україні можливий після ухвалення бюджету США на 2024 рік – нардеп
Джерело фото: Фото: Getty Images/D. Angerer
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Розгляд допомоги Україні можливий після ухвалення бюджету США на 2024 рік. Про це повідомила Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги Олександра Устінова.

США може чекати «government shutdown» (призупинення роботи уряду США), якщо першочергово не буде ухвалено бюджет країни – усі держслужбовці не зможуть працювати і отримувати зарплатню, пояснила вона.

Устінова пояснила, що через усі внутрішні перепитії, які зараз відбуваються в США, до цих пір вони не ухвалили собі бюджет, а кожні дві місяці продовжують дію діючого бюджету (попереднього) і видатки зберігають на тому ж рівні що були. У випадку, якщо цього тижня не буде проголосовано за бюджет, може настати той самий шатдаун.

За її словами, це не жарти, адже таке вже було, коли на посту президента був Дональд Трамп.

Як припускає Олександра Устінова, повернення до питання допомоги Україні можливе після праймеріз 5-го березня.

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