Навесні можемо зробити перші переговорні кроки щодо вступу в ЄС, — Зеленський

За словами Президента, цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 лютого повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напряму. За словами Президента, цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Зеленський відмітив, що ще навесні Україна може зробити перші переговорні кроки.

«Провів сьогодні й нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції, і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів.

Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами», - повідомив Президент.

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