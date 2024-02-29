Весной можем сделать первые переговорные шаги по вступлению в ЕС, — Зеленский

По словам Президента, этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 февраля сообщил, что провел сегодня совещание относительно европейского направления. По словам Президента, этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении. Зеленский отметил, что еще весной Украина может предпринять первые переговорные шаги.

«Провел сегодня и совещание по европейскому направлению – нашим отношениям с Евросоюзом, по задачам на этот год, в целом по интеграции, и конкретно по отношениям с соседями в Евросоюзе. Наш приоритет очевиден: все существующие договоренности должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже добились исторических результатов.

Нынешний год должен стать временем реальных переговоров о вступлении. Еще весной мы можем начать, сделать первые переговорные шаги. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями», - сообщил Президент.

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