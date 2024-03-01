Киевсовет запретил «джипинг» на заповедных территориях города

Ранее Кабинет Министров поддержал законопроект, устанавливающий запрет «джипинга» на природоохранных территориях.

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Киевсовет запретил «джипинг» в пределах объектов природно-заповедного фонда города. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, сообщила депутатка Киевсовета Ксения Семенова.

По ее словам, больше всего в Киеве от «джипинга» страдали заказники Муромец-Лопохуватое и Осокорковские Луки.

«Такой запрет – первый в Украине, поддержанный городским советом – значительно усилит охрану объектов и территорий природно-заповедного фонда столицы. В настоящее время над подобным работает ВР и Минокружение для всего государства», - отметила депутат.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, устанавливающий запрет «джипинга» на природоохранных территориях. Как сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, в законодательстве есть пробелы, позволяющие ценителям «джипинга» кататься по территориям природно-заповедного фонда.

«Прямой запрет действует только в зонах строгого завещания. В то же время, проезд автомобилей в хозяйственных зонах и зонах стационарной рекреации разрешен. Это и провоцирует те случаи, которые мы часто можем увидеть в медиа или услышать от небезразличных украинцев», - подчеркнул он.

Чтобы исправить ситуацию, был разработан законопроект, который установит более строгие запреты и усилит ответственность за их нарушение.

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