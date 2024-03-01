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  1. В Україні

Київрада заборонила «джипінг» на заповідних територіях міста

11:13, 1 березня 2024
Раніше Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який встановлює заборону «джипінгу» на природоохоронних територіях.
Київрада заборонила «джипінг» на заповідних територіях міста
Джерело фото: Elievan Junior / Unsplash
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Київрада заборонила «джипінг» у межах об’єктів природно-заповідного фонду міста. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

За її словами, найбільше у Києві від «джипінгу» страждали заказники Муромець-Лопохувате і Осокорківські Луки.

«Така заборона  перша в Україні, підтримана міською радою – значно посилить охорону об'єктів та територій природно-заповідного фонду столиці. Наразі над подібним працює ВР та Міндовкілля для усієї держави», - зазначила депутатка.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який встановлює заборону «джипінгу» на природоохоронних територіях. Як повідомив очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, в законодавстві є прогалини, які дозволяють поціновувачам «джипінгу» кататися по територіях природно-заповідного фонду.

«Пряма заборона діє лише у зонах суворого заповідання. Водночас проїзд автомобілів у господарських зонах та зонах стаціонарної рекреації дозволений. Це і провокує ті випадки, які ми часто можемо побачити у медіа або почути від небайдужих українців», - наголосив він.

Щоб виправити ситуацію було розроблено законопроєкт, який встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їхнє порушення.

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