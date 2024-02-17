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Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

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Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

  1. В Україні

Любителям «джипінгу» заборонять кататися по територіях природно-заповідного фонду

20:55, 17 лютого 2024
В законодавстві є прогалини, які дозволяють поціновувачам «джипінгу» кататися по природно-заповідних територіях.
Любителям «джипінгу» заборонять кататися по територіях природно-заповідного фонду
Джерело фото: Tim Trad / Unsplash
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Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який встановлює заборону «джипінгу» на природоохоронних територіях. Про це повідомив очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, в законодавстві є прогалини, які дозволяють поціновувачам «джипінгу» кататися по територіях природно-заповідного фонду.

«Пряма заборона діє лише у зонах суворого заповідання. Водночас проїзд автомобілів у господарських зонах та зонах стаціонарної рекреації дозволений. Це і провокує ті випадки, які ми часто можемо побачити у медіа або почути від небайдужих українців», - наголосив він.

Щоб виправити ситуацію було розроблено законопроєкт, який встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їхнє порушення.

Так, пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях.

При підготовці документа брався до уваги міжнародний досвід.

«Для прикладу, в заповідних зонах Ісландії позашляховики поза законом, оскільки шкодять ґрунтовому покриву та рослинності. Кожному, кого спіймали за кермом позашляховиком у невідповідному місці, загрожує штраф до $4500. Чехія практикує джипінг на військових полігонах, а в США потрібно стати в чергу, щоб отримати дозвіл на поїздку визначеними шляхами», - розповів Стрілець.

Наступний крок – розгляд законопроєкту Верховної Радою.

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