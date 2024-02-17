Держмитслужба планує оновити кадровий склад через залучення випускників вишів

Для цього працюють з 25 провідними закладами, що охоплюють 18 областей України.

Джерело фото: customs.gov.ua

У Держмитслужби заявили, що в цьому році мають амбітні плани оновити до 7% особового складу Служби та її територіальних органів шляхом залучення студентів та випускників вищих навчальних закладів. Для цього працюють з 25 провідними закладами, що охоплюють 18 областей України.

Там зазначили, що досягнення стратегічних цілей, наближення української митниці до європейських стандартів, ефективна робота на кордоні та оперативне вирішення сучасних викликів потребує раціонального розподілу наявних ресурсів, зокрема, це стосується і людського потенціалу служби.

«На даний час 155 студентів вищих навчальних закладів уже проходять тритижневе навчання на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби, під час якого опановують особливості роботи митних органів», - повідомили у Службі.

Водночас протягом лютого-березня заплановано черговий етап такої підготовки для випускників ВНЗ, за результатами якого влітку випускники-бакалаври матимуть можливість долучитися до роботи у митних органах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.