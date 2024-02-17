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  1. В Україні

В Україні запроваджується незалежний аудит пожежної й техногенної безпеки – що змінюється для бізнесу

10:18, 17 лютого 2024
Механізм дозволить бізнесу оцінити свої об'єкти кваліфікованими фахівцями й відтермінувати планові перевірки ДСНС.
В Україні запроваджується незалежний аудит пожежної й техногенної безпеки – що змінюється для бізнесу
Джерело фото: dsns.gov.ua
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В Україні впроваджується механізм аудиту пожежної та техногенної безпеки й добровільного для суб’єктів господарювання з середнім і незначним ступенями ризику. Це є абсолютно новим європейським підходом задля покращення бізнес-клімату в державі.

Про це повідомив т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук на круглому столі з питань впровадження аудиту і функціонування відповідних е-реєстрів.

«Його реалізація допоможе підприємцям кваліфіковано оцінити рівень безпеки на їхніх об’єктах й у разі потреби – усунути недоліки без застосування будь-яких стягнень. ДСНС, зі свого боку, ще більше зусиль зможе зосередити на викликах, пов’язаних із подоланням наслідків російської збройної агресії, і в той же час матиме розуміння рівня пожежної та техногенної безпеки на підприємствах», - підкреслив Демчук.

Він зазначив, що зараз наявна вся необхідна нормативна база для запуску процесу аудиту, яка була підготовлена ДСНС спільно з МВС, іншими органами влади, народними депутатами й бізнесом.

Демчук пояснив, що аудит є добровільним, не тягне за собою негативних наслідків і санкцій, але дає змогу суб’єктам господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику ініціювати на своїх об’єктах незалежну перевірку, після якої отримати відповідний акт та укласти договір страхування. У ДСНС зазначають, що це дозволить зменшити кількість планових перевірок, збільшити період між ними й посилити гарантії відшкодування збитків у разі порушення бізнесом вимог пожежної та техногенної безпеки.

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