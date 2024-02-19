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«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

07:43, 19 лютого 2024
Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.
«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям
Будівля Болградського райсуду Одеської області, Джерело фото: ТУ ДСА
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Голова Болградського районного суду Одеської області Світлана Кодінцева звернулася у Вищу раду правосуддя у зв’язку з обшуками, які відбулися в суді.

Як повідомила Світлана Кодінцева, в приміщеннях суду (кабінетах двох суддів) був проведений обшук в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Хоча обшук (на підставі ухвали слідчого судді ВАКС) в суді проводило НАБУ, в суді в цей час також були присутні представники поліції – Управління стратегічних розслідувань (УСР) в Одеській області.

За підсумками обшуку, вилучення майна в суді не відбулося. До протоколу було лише долучено, у якості додатка, виявлений на персональному службовому комп’ютері одного з суддів електронний документ з назвою «Пояснення по справі» та два скріншоти (знімка екрану) з екрану комп’ютеру з відкритою електронною поштою судді.

Після обшуку відбувся допит суддів Болградського районного суду.

Також судом НАБУ були надані копії справ про вчинення адміністративних правопорушень, які перебували у провадженні двох суддів Болградського райсуду.

Як зазначила Світлана Кодінцева, обшуки в суді в цілому не вплинули на роботу суду і здійснення судочинства, разом з тим, вона звернула увагу на декілька нюансів.

По-перше, в Болградський райсуд протягом дня, коли відбувався обшук, час від часу прибували прокурори Болградської окружної прокуратури, які про щось спілкувалися із співробітниками поліції, задіяними для забезпечення дій НАБУ.

По-друге, під час слідчих дій в суді, в приміщеннях суду з’являлися інші особи, які спостерігали за тим, що відбувається в суді, заглядали в службові кабінети, а також намагалися дізнатися у співробітників Судової охорони, чи отримують судді Болградського райсуду неправомірну вигоду.

По-третє, майже весь робочий день в будівлі та у дворі суду перебувала велика кількість невідомих осіб (разом з автомобілями), які то прибували в суд, то кудись зникали. Однак, судячи з усього, всі вони були знайомі між собою, оскільки активно спілкувалися.

Серед зазначеної групи осіб було ідентифіковано виконуючого обов’язки слідчого відділу Болградського районного відділу поліції, який перебував у гарному настрої, вів бесіди з детективами НАБУ та посміхався дивлячись на будівлю суду.

Крім того, біля будівлі суду протягом дня бачили начальника сектору кримінальної поліції (СКП) Болградського райвідділу поліції, хоча він ніякого відношення до обшуків в суді не мав.

Також, поліцейські, які були задіяні в слідчих діях в суді та вдома у суддів Болградського райсуду, були помічені за кавою в кампанії виконуючого обов’язки слідчого відділу Болградського райвідділу поліції в крамниці поруч із будівлею суду.

На думку Світлани Кодінцевої, ситуація, коли в місці, де відбуваються слідчі дії, та поруч з ним, знаходиться велика кількість осіб, які не мають відношення до слідчих дій, проте постійно спілкуються з учасниками слідчих дій, є дуже дивною.

По-четверте, заступник керівника Болградської окружної прокуратури в день обшуків протягом тривалого часу знаходився в кабінеті голови Болградського райсуду та допускав відносно суддів суду негативні висловлення, зокрема, критикував рішення слідчих суддів суду.

Також представник прокуратури повідомив голові суду, що «знайде управу на суддів і поставить усіх на місце».

Як повідомила Світлана Кодінцева, слідчі судді районного суду неодноразово відмовляли органам досудового розслідування у задоволенні їх клопотань, або повертали їх прокурорам для усунення недоліків.

Зазначені рішення суду визивали бурхливу реакцію заступника керівника окружної прокуратури, який неодноразово особисто приходив суд і виражав своє невдоволення суддями.

«Переконана, що вся вищезазначена ситуація була штучно створена з метою залякування суддів Болградського районного суду Одеської області, як можливий спосіб «знайти управу на суддів і поставити всіх на місце», що свідчить про втручання в діяльність суддів щодо здійснення ними правосуддя», - повідомила Світлана Кодінцева у Вищу раду правосуддя.

Тепер розібратися з тим, що відбулося в Болградському райсуді Одеської області має Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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