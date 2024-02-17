Українці через Єдиний реєстр зброї подали більше 200 тисяч заяв на отримання документів

Загалом, за неповні 8 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися майже 59 тисяч користувачів.

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Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 226 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Там зазначили, що станом на 16 лютого, в ЄРЗ зареєстровано вже 225 977 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.

«За результатами їх опрацювання правоохоронцями ухвалено понад 210 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів», - розповіли у МВС.

Загалом, за неповні 8 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися 58 703 користувачі.

У МВС додають, що питання облікованої і зареєстрованої зброї залишається одним із ключових напрямків у їхній роботі.

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