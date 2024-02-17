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Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

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Також він повідомив, що антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування.

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  1. В Україні

Українці через Єдиний реєстр зброї подали більше 200 тисяч заяв на отримання документів

09:32, 17 лютого 2024
Загалом, за неповні 8 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися майже 59 тисяч користувачів.
Українці через Єдиний реєстр зброї подали більше 200 тисяч заяв на отримання документів
Джерело фото: Bo Harvey / Unsplash
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Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 226 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Там зазначили, що станом на 16 лютого, в ЄРЗ зареєстровано вже 225 977 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.

«За результатами їх опрацювання правоохоронцями ухвалено понад 210 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів», - розповіли у МВС.

Загалом, за неповні 8 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися 58 703 користувачі.

У МВС додають, що питання облікованої і зареєстрованої зброї залишається одним із ключових напрямків у їхній роботі.

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