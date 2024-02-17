Украинцы через Единый реестр оружия подали более 200 тысяч заявлений на получение документов

В общей сложности, за неполные 8 месяцев работы реестра, в Едином окне гражданина авторизовалось почти 59 тысяч пользователей.

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Украинцы подали через Единый реестр оружия уже около 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Там отметили, что по состоянию на 16 февраля, в ЕРО зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока дейтвия разрешения на хранение оружия и т.д.

«По результатам их обработки правоохранителями принято более 210 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов», – рассказали в МВД.

В общей сложности, за неполные 8 месяцев работы реестра, в Едином окне гражданина авторизовалось 58 703 пользователя.

В МВД добавляют, что вопрос учтенного и зарегистрированного оружия остается одним из ключевых направлений в их работе.

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