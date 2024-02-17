Украинцы через Единый реестр оружия подали более 200 тысяч заявлений на получение документов

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже около 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Там отметили, что по состоянию на 16 февраля, в ЕРО зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока дейтвия разрешения на хранение оружия и т.д.
«По результатам их обработки правоохранителями принято более 210 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов», – рассказали в МВД.
В общей сложности, за неполные 8 месяцев работы реестра, в Едином окне гражданина авторизовалось 58 703 пользователя.
В МВД добавляют, что вопрос учтенного и зарегистрированного оружия остается одним из ключевых направлений в их работе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.