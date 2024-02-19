Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, оскільки в такому разі немає інтересу незаконного збагачення з боку будь-кого. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 5 грудня 2023 року у справі № 737/276/20.

Обставини справи

Органом досудового розслідування начальник Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту селищної ради (правління) обвинувачувалася у тому, що вона як службова особа, яка займає відповідальне становище, відповідала за виконання договору з боку виконавчого органу місцевого самоврядування, предметом якого було постачання від ФОП твердого палива (торфобрикету) у заклади освіти територіальної громади.

Начальник Управління неодноразово вживала заходи задля виконання ФОП умов договору, і не отримавши належного результату, повідомила останнього, що у разі несплати ним штрафу в сумі 65 986,81 грн добровільно, вона ініціюватиме стягнення такого штрафу в судовому порядку.

Після цього начальник Управління повідомила ФОП, що у разі перерахування ним грошових коштів у сумі 27 000 грн під виглядом благодійної допомоги на визначений нею рахунок Управління вона не вчинятиме дій, спрямованих на примусове стягнення суми штрафу за неналежне виконання умов договору шляхом звернення до суду.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав обвинувачену невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК та виправдав через недоведеність в її діянні складу кримінального правопорушення.

Апеляційний суд змінив цей вирок в частині підстав виправдання. Визнав особу невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК, і виправданою у зв'язку з відсутністю в її діях складу цього кримінального правопорушення.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС залишено без зміни ухвалу апеляційного суду. ККС погоджується із тим, що у цьому кримінальному провадженні оцінка сукупності обставин та доказів дають підстави констатувати, що в діях особи відсутній склад інкримінованого їй діяння. З матеріалів провадження вбачається, що між ФОП та Управлінням, яке очолювала виправдана, існували цивільно-правові відносини, а саме договір, предметом якого було постачання твердого палива у заклади освіти територіальної громади.

Судами був констатований, і не заперечувався самим ФОП, факт неналежного виконання ним умови договору (несвоєчасне постачання та не в обсягах, обумовлених договором), укладеного за результатами тендерних закупівель, і час виконання якого спливав. З урахуванням цієї ситуації, виправдана, як керівник Управління, відповідальний за виконання договору з боку виконавчого органу місцевого самоврядування, неодноразово вживала заходи задля виконання ФОП умов договору. Неналежне виконання ФОП договору поставки було підставою для скерування йому листів-попереджень, в яких вказувалось на можливість розірвання договору та те, що за невиконання чи неналежне виконання договору постачальником останній сплачує замовнику штраф у розмірі 20% від вартості недопоставленого товару. Факт скерування таких листів свідчить про нагадування щодо необхідності виконання договору на постачання твердого палива у школи в обумовлені строки.

Питання про сплату штрафу на невиконання договору відповідно до положень цивільного законодавства залежить від низки чинників, оскільки такий штраф може взагалі не стягуватися, може бути добровільно сплачений контрагентом, який порушив умови договору, може бути стягнений у судовому порядку в розмірі, який обумовлений у договорі, або у розмірі, який визначений у мировій угоді, яка може бути укладена між сторонами тощо.

Щодо перерахування ФОП 27 000 грн на спеціальний благодійний рахунок, відкритий Управлінням, то суди констатували, що кошти з вказаного рахунку могли використовуватися лише на потреби закладів освіти територіальної громади. Фактів, які б свідчили, що керівник Управління використала ці кошти за іншим призначенням, не встановлено.

Отже, отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним, так як у цьому випадку відсутній інтерес незаконного збагачення з боку будь-кого. Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння.

Автор: Наталя Мамченко

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