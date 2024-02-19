«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

Здание Болградского райсуда Одесской области, Источник фото: ТУ ГСА

Председатель Болградского районного суда Одесской области Светлана Кодинцева обратилась в Высший совет правосудия в связи с обысками, прошедшими в суде.

Как сообщила Светлана Кодинцева, в помещениях суда (кабинетах двух судей) был произведен обыск в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Хотя обыск (на основании определения следственного судьи ВАКС) в суде проводился НАБУ, в суде в это время также присутствовали представители полиции – Управления стратегических расследований (УСР) в Одесской области.

По итогам обыска изъятие имущества в суде не произошло. К протоколу были только приобщены, в качестве приложения, обнаруженный на персональном служебном компьютере одного из судей электронный документ с названием «Объяснение по делу» и два скриншота (снимка экрана) с экрана компьютера с открытой электронной почтой судьи.

После обыска состоялся также допрос судей Болградского районного суда.

Также судом были предоставлены НАБУ копии дел о совершении административных правонарушений, находившихся в производстве двух судей Болградского райсуда.

Как отметила Светлана Кодинцева, обыски в суде в целом не повлияли на работу суда и осуществление судопроизводства, вместе с тем она обратила внимание на несколько нюансов.

Во-первых, в Болградский райсуд в течение дня, когда проходил обыск, время от времени прибывали прокуроры Болградской окружной прокуратуры, которые общались с сотрудниками полиции, задействованными для обеспечения действий НАБУ.

Во-вторых, во время следственных действий в суде, в помещениях суда появлялись другие лица, наблюдавшие за происходящим в суде, заглядывали в служебные кабинеты, а также пытались узнать у сотрудников Судебной охраны, получают ли судьи Болградского райсуда неправомерную выгоду.

В-третьих, почти весь рабочий день в здании суда и во дворе суда находилось большое количество неизвестных (вместе с автомобилями), которые то прибывали в суд, то куда-то пропадали. Однако, судя по всему, все они были знакомы между собой, поскольку активно общались.

Среди указанной группы лиц был идентифицирован исполняющий обязанности следственного отдела Болградского районного отдела полиции, который находился в хорошем настроении, вел беседы с детективами НАБУ и улыбался, глядя на здание суда.

Кроме того, у здания суда в течение дня видели начальника сектора криминальной полиции (СКП) Болградского райотдела полиции, хотя он никакого отношения к обыскам в суде не имел.

Также, полицейские, задействованные в следственных действиях в суде и дома у судей Болградского райсуда, были замечены в кампании исполняющего обязанности следственного отдела Болградского райотдела полиции в магазине рядом со зданием суда, где они вместе пили кофе.

По мнению Светланы Кодинцевой, ситуация, когда в месте, где проходят следственные действия, и рядом с ним, находится большое количество лиц, не имеющих отношения к следственным действиям, но которые при этом постоянно общаются с участниками следственных действий, является странной.

В-четвертых, заместитель руководителя Болградской окружной прокуратуры в день обысков на протяжении длительного времени находился в кабинете председателя Болградского райсуда и допускал в отношении судей суда негативные высказывания, в частности критиковал решения следственных судей суда.

Также представитель прокуратуры сообщил председателю суда, что «найдет управу на судей и поставит всех на место».

Как сообщила Светлана Кодинцева, следственные судьи районного суда неоднократно отказывали органам досудебного расследования в удовлетворении их ходатайств или даже возвращали их прокурорам для устранения недостатков.

Указанные решения суда вызывали бурную реакцию у заместителя руководителя окружной прокуратуры, который неоднократно лично приходил суд и выражал свое недовольство судьями.

«Убеждена, что вся вышеупомянутая ситуация была искусственно создана с целью устрашения судей Болградского районного суда Одесской области, как вероятный способ «найти управу на судей и поставить всех на место», что свидетельствует о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению ими правосудия», - сообщила Светлана Кодинцева в Высший совет правосудия.

Теперь разобраться с тем, что произошло в Болградском райсуде Одесской области, предстоит Высшему совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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