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  1. В Украине

В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности – что меняется для бизнеса

10:18, 17 февраля 2024
Механизм позволит бизнесу оценить свои объекты квалифицированными специалистами и отсрочить плановые проверки ГСЧС.
В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности – что меняется для бизнеса
Источник фото: dsns.gov.ua
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В Украине внедряется механизм аудита пожарной и техногенной безопасности и добровольного для субъектов хозяйствания со средней и незначительной степенями риска. Это является абсолютно новым европейским подходом для улучшения бизнес-климата в государстве.

Об этом сообщил в.и.о. главы ГСЧС Владимир Демчук на круглом столе по вопросам внедрения аудита и функционирования соответствующих э-реестров.

«Его реализация поможет предпринимателям квалифицированно оценить уровень безопасности на их объектах и при необходимости – устранить недостатки без применения каких-либо взысканий. ГСЧС, со своей стороны, еще больше усилий сможет сосредоточить на вызовах, связанных с преодолением последствий российской вооруженной агрессии, и в то же время будет иметь понимание уровня пожарной и техногенной безопасности на предприятия», - подчеркнул Демчук.

Он отметил, что сейчас есть вся необходимая нормативная база для запуска процесса аудита, которая была подготовлена ГСЧС совместно с МВД, другими органами власти, народными депутатами и бизнесом.

Демчук пояснил, что аудит является добровольным, не влечет негативных последствий и санкций, но дает возможность субъектам хозяйствования со средней и/или незначительной степенями риска инициировать на своих объектах независимую проверку, после которой получить соответствующий акт и заключить договор страхования. В ГСЧС отмечают, что это позволит уменьшить количество плановых проверок, увеличить период между ними и усилить гарантии возмещения ущерба в случае нарушения бизнесом требований пожарной и техногенной безопасности.

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