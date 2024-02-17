Гостаможслужба планирует обновить кадровый состав через привлечение выпускников вузов

Для этого работают с 25 ведущими заведениями, охватывающими 18 областей Украины.

Источник фото: customs.gov.ua

В Гостаможслужбе заявили, что в этом году имеют амбициозные планы обновить до 7% личного состава Службы и ее территориальных органов путем привлечения студентов и выпускников высших учебных заведений. Для этого работают с 25 ведущими заведениями, охватывающими 18 областей Украины.

Там отметили, что достижение стратегических целей, приближение украинской таможни к европейским стандартам, эффективная работа на границе и оперативное решение современных вызовов требует рационального распределения имеющихся ресурсов, в частности, это касается и человеческого потенциала службы.

«В настоящее время 155 студентов высших учебных заведений уже проходят трехнедельное обучение на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы, во время которого овладевают особенностями работы таможенных органов», - сообщили в Службе.

В то же время в течение февраля-марта запланирован очередной этап такой подготовки для выпускников вузов, по результатам которого летом выпускники-бакалавры будут иметь возможность присоединиться к работе в таможенных органах.

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