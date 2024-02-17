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  1. В Украине

Любителям «джипинга» запретят кататься по территориям природно-заповедного фонда

20:55, 17 февраля 2024
В законодательстве есть пробелы, позволяющие ценителям «джипинга» кататься по природно-заповедным территориям.
Любителям «джипинга» запретят кататься по территориям природно-заповедного фонда
Источник фото: Tim Trad / Unsplash
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Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, устанавливающий запрет «джиппинга» на природоохранных территориях. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, в законодательстве есть пробелы, позволяющие ценителям «джипинга» кататься по территориям природно-заповедного фонда.

«Прямой запрет действует только в зонах строгого завещания. В то же время, проезд автомобилей в хозяйственных зонах и зонах стационарной рекреации разрешен. Это и провоцирует те случаи, которые мы часто можем увидеть в медиа или услышать от небезразличных украинцев», - подчеркнул он.

Чтобы исправить ситуацию, был разработан законопроект, который установит более строгие запреты и усилит ответственность за их нарушение.

Так, передвигаться на авто по природно-заповедным территориям разрешено будет только по дорогам общего пользования, по улицам городов и других населенных пунктов и на частных территориях.

При подготовке документа принимался во внимание межденародный опыт.

«К примеру, в заповедных зонах Исландии внедорожники вне закона, поскольку вредят почвенному покрову и растительности. Каждому, кого поймали за рулем внедорожником в неподходящем месте, грозит штраф до $4500. Чехия практикует джипинг на военных полигонах, а в США нужно стать в очередь, чтобы получить разрешение на поездку по определенным путям», - рассказал Стрелец.

Следующий шаг – рассмотрение законопроекта Верховной Радой.

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