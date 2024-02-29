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Рассмотрение помощи Украине возможно после принятия бюджета США на 2024 год – нардеп

19:45, 29 февраля 2024
США может ждать «government shutdown» (приостановка работы правительства США), если в первую очередь не будет принят бюджет страны.
Рассмотрение помощи Украине возможно после принятия бюджета США на 2024 год – нардеп
Источник фото: Фото: Getty Images/D. Angerer
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Рассмотрение помощи Украине возможно после принятия бюджета США на 2024 год. Об этом сообщила Глава Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова.

США может ждать «government shutdown» (приостановка работы правительства США), если в первую очередь не будет принят бюджет страны – все госслужащие не смогут работать и получать зарплату, пояснила она.

Устинова объяснила, что из-за всех внутренних перепитий, которые сейчас проходят в США, до сих пор они не приняли себе бюджет, а каждые два месяца продолжают действие действующего бюджета (предыдущего) и расходы сохраняют на том же уровне, что были. В случае, если на этой неделе не будет проголосовано за бюджет, может наступить тот же шатдаун.

По ее словам, это не шутки, ведь такое уже было, когда на посту президента находился Дональд Трамп.

Как предполагает Александра Устинова, возвращение к вопросу помощи Украине возможно после праймериз 5 марта.

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