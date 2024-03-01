В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

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Судья Лохвицкого районного суда Полтавской области Татьяна Зуб сообщила в Высший совет правосудия об очередном неприятном для судебной власти инциденте.

27 февраля судья сообщила, что ее помощник и сотрудники Службы судебной охраны обнаружили в плинтусе служебного кабинета судьи скрытую камеру видеонаблюдения и микрофон с проводом.

После детального обследования кабинета, в стене было обнаружено устройство, похожее на видеорегистратор и устройство для усиления сигнала, а также встроенная розетка, подключенная к общей электросети.

В ходе дальнейшего осмотра в кабинете был обнаружен еще один скрытый микрофон.

После этого руководитель аппарата суда вызвал в суд полицию, зарегистрировавшую уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (незаконное приобретение или сбыт специальных технических средств негласного получения информации, а также незаконное их использование) УК.

«Считаю, что в данном случае присущи все признаки вмешательства в деятельность судьи, откровенное пренебрежение установленными гарантиями независимости судей, явное неуважение к представителям органов судебной власти, вмешательство в исполнение в правосудие», - сообщила ВСП Татьяна Зуб.

Напомним, что скрытые камеры и микрофоны в служебных кабинетах судей и в помещениях судов судьи и работники аппаратов судов находят регулярно.

Так, в июне 2023 года устройство для негласного получения информации было обнаружено в телевизоре, который судья поставил в служебном кабинете.

А в августе 2021 года прослушивающее устройство было обнаружено в туалете Автозаводского районного суда города Кременчуга.

Автор: Вячеслав Хрипун

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