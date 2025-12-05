Київ оновив правила розміщення МАФів і прокату електротранспорту – які зміни

У Києві затвердили оновлені правила для розміщення тимчасових споруд та елементів благоустрою в місті.

Київська міська рада внесла зміни до рішення № 915/8881 від 13 червня 2024 року, спрямовані на впорядкування використання міського простору та встановлення чітких правил для бізнесу й громади. Оновлення, які запропонував Департамент територіального контролю Києва, уточнюють важливі питання та встановлюють правила для бізнесу і громади міста.

Прокати електротранспорту — тільки через Prozorro.Продажі

Одним із ключових рішень стало впорядкування розміщення пунктів прокату вело- та електротранспорту. Нині багато таких локацій працюють на комунальних територіях безкоштовно й нерідко з порушенням норм щодо вільного проходу пішоходів.

Відтепер місця під прокат електросамокатів, велосипедів і мопедів передаватимуться в оренду виключно через відкриті онлайн-аукціони Prozorro.Продажі. Це дасть можливість:

забезпечити прозорі умови для операторів,

збільшити надходження до бюджету,

зменшити хаотичне розміщення транспорту на тротуарах.

Вуличні меблі біля МАФів — за договором з містом

Київрада також підтримала механізм легального розміщення вуличних меблів біля МАФів та об’єктів пересувної торгівлі. Раніше правила дозволяли встановлювати лише саму тимчасову споруду, а прилеглий простір підприємці облаштовували без правових підстав, що призводило до конфліктів та скарг мешканців.

Запропоновані зміни передбачають укладення підприємцями з містом щорічного договору пайової участі на розміщення літнього майданчика, після погодження комунального підприємства «Київ.Прозоро». Договір діятиме з 1 квітня до 31 жовтня. Документ дозволить впорядкувати території навколо кіосків і забезпечити офіційне використання міського простору.

Нові архетипи тимчасових споруд

Окремі зміни торкнулися архетипів тимчасових споруд, затверджених розпорядженням міського голови № 28 від 16 січня 2025 року. Київрада схвалила:

деталізацію архетипів,

розширення кольорової палітри,

оновлені рішення для вендингових автоматів,

створення архетипу платіжних терміналів.

