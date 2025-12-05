  1. В Украине

Киев обновил правила размещения МАФов и проката электротранспорта – какие изменения

09:06, 5 декабря 2025
В Киеве утвердили обновленные правила для размещения временных сооружений и элементов благоустройства в городе.
Киевский городской совет внес изменения в решение № 915/8881 от 13 июня 2024 года, направленные на упорядочение использования городского пространства и установление четких правил для бизнеса и общины. Обновления, предложенные Департаментом территориального контроля Киева, уточняют важные вопросы и устанавливают правила для бизнеса и жителей города.

Прокаты электротранспорта — только через Prozorro.Продажи

Одним из ключевых решений стало упорядочение размещения пунктов проката вело- и электротранспорта. Сейчас многие такие локации работают на коммунальных территориях бесплатно и нередко с нарушениями норм относительно свободного прохода пешеходов.

Отныне места под прокат электросамокатов, велосипедов и мопедов будут передаваться в аренду исключительно через открытые онлайн-аукционы Prozorro.Продажи. Это позволит:

  • обеспечить прозрачные условия для операторов,
  • увеличить поступления в бюджет,
  • сократить хаотичное размещение техники на тротуарах.

Уличная мебель возле МАФов — по договору с городом

Киевсовет также поддержал механизм легального размещения уличной мебели возле МАФов и объектов передвижной торговли. Ранее правила позволяли устанавливать только временное сооружение, а прилегающую территорию предприниматели обустраивали без правовых оснований, что приводило к конфликтам и жалобам жителей.

Предложенные изменения предусматривают заключение предпринимателями с городом ежегодного договора пайового участия на размещение летней площадки — после согласования коммунальным предприятием «Киев.Просорро». Договор будет действовать с 1 апреля до 31 октября. Документ позволит упорядочить территории вокруг киосков и обеспечить официальное использование городского пространства.

Новые архетипы временных сооружений

Отдельные изменения коснулись архетипов временных сооружений, утвержденных распоряжением городского головы № 28 от 16 января 2025 года. Киевсовет одобрил:

  • детализацию архетипов,
  • расширение цветовой палитры,
  • обновленные решения для вендинговых аппаратов,
  • создание архетипа платежных терминалов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

