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Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

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Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

08:10, 15 марта 2024
Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.
Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области
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Высшему совету правосудия придется рассмотреть одно из самых скандальных уведомлений о вмешательстве в деятельность суда и судей, поступивших за последний год. 

Как сообщила председатель Лохвицкого районного суда Полтавской области Людмила Цимбота, 31 января 2024 года в 18:18 и 18:52 на личный номер судьи позвонил по телефону мужчина, который представился должностным лицом Территориального управления Государственной судебной администрации в Полтавской области. 

Сначала мужчина спросил, какая в Лохвицком районном суде ситуация с материальным обеспечением, а также есть ли проблемы в работе суда. Затем представитель ГСА спросил, могут ли с председателем суда поговорить сотрудники Полтавской областной военной администрации, а именно один из заместителей главы военной администрации по поводу «какого-то государственного вопроса». 

В 10:44 5 февраля на телефон судьи позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Полтавской областной военной администрации. Представительница военной администрации спросила, как и когда она может попасть на прием к председателю суда. 

Людмила Цимбота из-за занятости предложила обсудить указанный вопрос позже. 

Впрочем, ни 5 февраля, ни позже председателю суда больше никто не звонил. 

Однако 29 февраля председателю суда, судя по ее сообщению, снова позвонили из ТУ ГСА и спросили, может ли она в этот день лично принять представителя Полтавской областной военной администрации. 

Людмила Цимбота отметила, что такая встреча может состояться либо после заседания по рассмотрению уголовного дела, либо во время обеденного перерыва.

В 12:20 29 февраля в служебный кабинет судьи зашла женщина, которая представилась должностным лицом областной военной администрации. 

Представительница военной администрации прямо отметила, что все органы и должностные лица, в том числе и местного самоуправления, должны соблюдать требования о мобилизации, поэтому по поручению определенных лиц она просит принять законное решение по одному из дел, которое находится на рассмотрении в Лохвицком райсуде. 

После этого сотрудница военной администрации положила на стол судье лист бумаги с информацией об интересуемом деле. 

Как оказалось, речь идет об административном деле, которое находится в производстве Людмилы Цимботы, и которое она собиралась рассмотреть в тот же день, то есть 29 февраля.

Согласно материалам дела, 16 января 2024 года и. о. начальника Миргородского районного РТЦК и СП привлек к административной ответственности местного жителя по ч. 2 ст. 210 (повторное в течение года совершенное нарушение военнообязанными правил военного учета или совершение такого нарушения в особый период) Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за совершение указанного правонарушения – 850 гривен. 

Гражданин, по версии РТЦК и СП, не явился в РТЦК «для прохождения медицинского осмотра и уточнения учетных данных». Получать повестку мужчина якобы отказался, о чем был составлен соответствующий акт, однако работники ТЦК все же сообщили ему дату и время, когда он должен появиться в РТЦК. 

Впрочем, в определенный ему день и время мужчина в РТЦК так и не прибыл, о причинах неприбытия не сообщил, за что и получил протокол об административном правонарушении. С протоколом от РТЦК гражданин не согласился и обжаловал его в суде. 

Мужчина отметил, что он официально забронирован от мобилизации, а протокол, составленный РТЦК, к тому же содержит фактические ошибки. 

Выслушав представительницу военной администрации, Людмила Цимбота попросила ее покинуть кабинет. 

В связи с указанным инцидентом, судья сообщила Совету правосудия, что указанные нею обстоятельства могут содержать признаки вмешательства в ее деятельность как судьи, а также могут расцениваться, как неправомерное давление с целью повлиять на принятие судьей решения в указанном административном деле.

Отметим, что Лохвицкий райсуд Полтавской области уже не в первый раз оказывается в неприятной ситуации. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в феврале в служебном кабинете судьи Татьяны Зуб обнаружили скрытую камеру видеонаблюдения и микрофон с проводом.

Автор: Вячеслав Хрипун

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