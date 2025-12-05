  1. В Україні

В Україні виявили понад 24 тисячі небезпечних іграшок: як обрати безпечний подарунок дитині на свята

09:59, 5 грудня 2025
Лабораторні дослідження виявили низку порушень — від ризику алергічних реакцій та отруєнь до хронічних токсичних впливів.
Фото: AdobeStock
У передсвятковий період традиційно зростає попит на дитячі іграшки та подарунки — і саме в цей час важливо особливо уважно ставитися до їхньої безпечності. Держпродспоживслужба попереджає: на ринку з’являється продукція, що може становити ризик для здоров’я дітей.

За даними служби, у 2025 році під час державного ринкового нагляду було:

  • виявлено 55 видів небезпечної нехарчової продукції, з них 28 — дитячі іграшки;
  • проведено 70 планових і 85 позапланових заходів контролю;
  • встановлено понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності.

Лабораторні дослідження виявили низку порушень — від ризику алергічних реакцій та отруєнь до хронічних токсичних впливів, пов’язаних із перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин чи неналежною конструкцією іграшок.

Як убезпечити дитину: поради Держпродспоживслужби

Батькам рекомендують звертати увагу на:

  • маркування українською мовою, зазначення імпортера/виробника та знак відповідності технічним регламентам;
  • відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;
  • виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;
  • перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;
  • наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
  • відповідність рівня шуму встановленим нормам;
  • здійснити попередню перевірку продукції на порталі «Увага», де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу товари.

