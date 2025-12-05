В Україні виявили понад 24 тисячі небезпечних іграшок: як обрати безпечний подарунок дитині на свята
У передсвятковий період традиційно зростає попит на дитячі іграшки та подарунки — і саме в цей час важливо особливо уважно ставитися до їхньої безпечності. Держпродспоживслужба попереджає: на ринку з’являється продукція, що може становити ризик для здоров’я дітей.
За даними служби, у 2025 році під час державного ринкового нагляду було:
- виявлено 55 видів небезпечної нехарчової продукції, з них 28 — дитячі іграшки;
- проведено 70 планових і 85 позапланових заходів контролю;
- встановлено понад 24 000 одиниць іграшок, що не відповідали вимогам безпечності.
Лабораторні дослідження виявили низку порушень — від ризику алергічних реакцій та отруєнь до хронічних токсичних впливів, пов’язаних із перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин чи неналежною конструкцією іграшок.
Як убезпечити дитину: поради Держпродспоживслужби
Батькам рекомендують звертати увагу на:
- маркування українською мовою, зазначення імпортера/виробника та знак відповідності технічним регламентам;
- відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;
- виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;
- перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;
- наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
- відповідність рівня шуму встановленим нормам;
- здійснити попередню перевірку продукції на порталі «Увага», де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу товари.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.