В Украине выявили более 24 тысяч опасных игрушек: как выбрать безопасный подарок ребенку на праздники
В предновогодний период традиционно растет спрос на детские игрушки и подарки — и именно в это время важно особенно внимательно относиться к их безопасности. Госпродпотребслужба предупреждает: на рынке появляется продукция, которая может представлять риск для здоровья детей.
По данным службы, в 2025 году во время государственного рыночного надзора было:
- выявлено 55 видов опасной нехозяйственной продукции, из них 28 — детские игрушки;
- проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий контроля;
- обнаружено более 24 000 единиц игрушек, не соответствующих требованиям безопасности.
Лабораторные исследования выявили ряд нарушений — от риска аллергических реакций и отравлений до хронических токсических воздействий, связанных с превышением содержания опасных химических веществ или ненадлежащей конструкцией игрушек.
Как обезопасить ребенка: советы Госпродпотребслужбы
Родителям рекомендуют обращать внимание на:
- маркировку на украинском языке, указание импортера/производителя и знак соответствия техническим регламентам;
- отсутствие резкого химического запаха, надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов;
- избежание покупок на стихийных рынках или у продавцов, которые не могут предоставить документы;
- проверку, не содержит ли игрушка мелких деталей, опасных для маленьких детей;
- наличие защищенного винтом отсека для батареек;
- соответствие уровня шума установленным нормам;
- предварительную проверку продукции на портале «Внимание», где публикуются данные об опасных и изъятых из обращения товарах.
