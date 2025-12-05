В Украине выявили более 24 тысяч опасных игрушек: как выбрать безопасный подарок ребенку на праздники

Лабораторные исследования выявили ряд нарушений — от риска аллергических реакций и отравлений до хронических токсических воздействий.

Фото: AdobeStock

В предновогодний период традиционно растет спрос на детские игрушки и подарки — и именно в это время важно особенно внимательно относиться к их безопасности. Госпродпотребслужба предупреждает: на рынке появляется продукция, которая может представлять риск для здоровья детей.

По данным службы, в 2025 году во время государственного рыночного надзора было:

выявлено 55 видов опасной нехозяйственной продукции, из них 28 — детские игрушки;

проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий контроля;

обнаружено более 24 000 единиц игрушек, не соответствующих требованиям безопасности.

Лабораторные исследования выявили ряд нарушений — от риска аллергических реакций и отравлений до хронических токсических воздействий, связанных с превышением содержания опасных химических веществ или ненадлежащей конструкцией игрушек.

Как обезопасить ребенка: советы Госпродпотребслужбы

Родителям рекомендуют обращать внимание на:

маркировку на украинском языке, указание импортера/производителя и знак соответствия техническим регламентам;

отсутствие резкого химического запаха, надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов;

избежание покупок на стихийных рынках или у продавцов, которые не могут предоставить документы;

проверку, не содержит ли игрушка мелких деталей, опасных для маленьких детей;

наличие защищенного винтом отсека для батареек;

соответствие уровня шума установленным нормам;

предварительную проверку продукции на портале «Внимание», где публикуются данные об опасных и изъятых из обращения товарах.

