5 грудня – яке сьогодні свято та головні події
У п’ятницю, 5 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.
5 грудня в Україні святкують День працівників статистики. Професійне свято людей, які збирають, опрацьовують і аналізують статистичні дані, без яких неможливе ефективне планування державної політики, економіки, соціальної сфери та науки.
Також 5 грудня День ґрунтознавця в Україні. Професійне свято людей, які вивчають ґрунти, їхню родючість, структуру та вплив на екологію й сільське господарство. Це фахівці, від роботи яких залежить добробут сільського господарства, охорона природи та ефективне використання земельних ресурсів.
А ще 5 грудня Всесвітній день ґрунтів. Його мета — привернути увагу громадськості до важливості ґрунтів для життя на планеті та необхідності їхнього збереження. Згідно з даними ООН, понад 33% ґрунтів у світі деградують, і без правильного управління людство ризикує втратити родючі землі.
5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Свято було засноване Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1985 року. Його мета — відзначити внесок волонтерів у розвиток суспільства, заохотити до добровільної праці та підкреслити важливість солідарності й взаємодопомоги.
Також 5 грудня Міжнародний день ніндзя. Неофіційне свято, яке присвячене японським воїнам-ніндзя, — майстрам шпигунства, бойових мистецтв і таємних операцій, що стали символом хитрості, спритності та таємничості.
Яке сьогодні церковне свято
5 грудня віряни святкують день пам’яті святого преподобного Сави Освященного. Сава народився 439 року в Каппадокійській Кесарії у благочестивій родині християн Іоанна та Софії. За церковним переказом, батьки, вирушаючи у військові походи, залишали малого Саву під опікою родичів, але ті не могли знайти між собою згоди. Уникаючи сімейних суперечок, хлопчик у дев’ятирічному віці добровільно вступив до монастиря Флавіанія, де швидко виявив смирення, слухняність і духовну зрілість, що була незвичною для його віку.
Календар важливих подій за 5 грудня
63 рік до н. е. — у Римі спроба змови Катиліни;
633 рік — розпочався IV Толедський собор, очолюваний Ісидором Севільським;
1484 рік — Папа Римський Інокентій VIII видав буллу, що надала інквізиторам широкі повноваження для переслідування відьом;
1492 рік — Христофор Колумб під час першої експедиції відкрив острів Санто-Домінго (сучасне Гаїті), перед тим відкривши Багамські острови;
1496 рік — король Португалії Мануел I наказав вигнати євреїв із країни;
1560 рік — 13-річний Карл IX став королем Франції, регенткою стала його матір Катерина Медічі;
1683 рік — відбулася битва під Кіцканами між козацькими військами і татарами;
1757 рік — у Семирічній війні прусські війська під керівництвом Фрідріха II здобули перемогу над австрійськими силами Карла Лотаринзького;
1766 рік — колишній морський офіцер Джеймс Крісті провів свій перший аукціон у Лондоні;
1848 рік — президент США Джеймс Полк офіційно підтвердив відкриття золота в Каліфорнії;
1865 рік — Перу та Чилі об’єдналися у війні проти Іспанії;
1879 рік — у США запатентовано першу автоматичну телефонну станцію;
1908 рік — у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу;
1917 рік — відкрито Українську академію мистецтв;
1918 рік — проголошено Руську Народну Республіку Лемків;
1918 рік — підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;
1918 рік — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами;
1919 рік — під тиском ворогуючих армій Симон Петлюра залишив Україну й виїхав до Польщі;
1929 рік — у США створено першу у світі організацію нудистів;
1933 рік — у США скасували «сухий закон», що діяв від 1919 року;
1941 рік — Велика Британія оголосила війну Фінляндії, Угорщині та Румунії;
1943 рік — розпочалася Операція «Арбалет» під час Другої світової війни;
1944 рік — у Німеччині запроваджено обов’язковий призов жінок старше 18 років;
1945 рік — група бомбардувальників Grumman TBF Avenger зникла в Бермудському трикутнику;
1949 рік — Єрусалим оголошено столицею Ізраїлю;
1952 рік — почався Великий смог у Лондоні, що забрав життя близько 4 тисяч людей;
1955 рік — у Монтгомері розпочався автобусний бойкот;
1958 рік — у Великій Британії відкрито першу автомагістраль;
1971 рік — у Буенос-Айресі відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку;
1976 рік — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) встановлено найбільший у світі магнітний сепаратор;
1983 рік — завершення влади військової хунти в Аргентині;
1989 рік — у Києві відбувся перший фестиваль «Музичні прем’єри сезону», що став щорічним;
1991 рік — головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща замість Леоніда Кравчука, який став президентом;
1994 рік — підписано Будапештський меморандум: США, Велика Британія та Росія надали гарантії безпеки Україні в обмін на відмову від ядерної зброї;
1995 рік — під час громадянської війни на Шрі-Ланці уряд захопив тамільський опорний пункт Джафна;
2001 рік — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення;
2006 рік — у результаті перевороту Франк Баїнімарама скинув уряд Фіджі;
2014 рік — відбувся перший тестовий політ космічного корабля «Оріон».
