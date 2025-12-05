  1. Суспільство

5 грудня – яке сьогодні свято та головні події

08:48, 5 грудня 2025
5 грудня святкують Міжнародний день волонтера.
5 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 5 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 грудня в Україні святкують День працівників статистики. Професійне свято людей, які збирають, опрацьовують і аналізують статистичні дані, без яких неможливе ефективне планування державної політики, економіки, соціальної сфери та науки.

Також 5 грудня День ґрунтознавця в Україні. Професійне свято людей, які вивчають ґрунти, їхню родючість, структуру та вплив на екологію й сільське господарство. Це фахівці, від роботи яких залежить добробут сільського господарства, охорона природи та ефективне використання земельних ресурсів.

А ще 5 грудня Всесвітній день ґрунтів. Його мета — привернути увагу громадськості до важливості ґрунтів для життя на планеті та необхідності їхнього збереження. Згідно з даними ООН, понад 33% ґрунтів у світі деградують, і без правильного управління людство ризикує втратити родючі землі.

5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Свято було засноване Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1985 року. Його мета — відзначити внесок волонтерів у розвиток суспільства, заохотити до добровільної праці та підкреслити важливість солідарності й взаємодопомоги.

Також 5 грудня Міжнародний день ніндзя. Неофіційне свято, яке присвячене японським воїнам-ніндзя, — майстрам шпигунства, бойових мистецтв і таємних операцій, що стали символом хитрості, спритності та таємничості.

Яке сьогодні церковне свято

5 грудня віряни святкують день пам’яті святого преподобного Сави Освященного. Сава народився 439 року в Каппадокійській Кесарії у благочестивій родині християн Іоанна та Софії. За церковним переказом, батьки, вирушаючи у військові походи, залишали малого Саву під опікою родичів, але ті не могли знайти між собою згоди. Уникаючи сімейних суперечок, хлопчик у дев’ятирічному віці добровільно вступив до монастиря Флавіанія, де швидко виявив смирення, слухняність і духовну зрілість, що була незвичною для його віку.

Календар важливих подій за 5 грудня

63 рік до н. е. — у Римі спроба змови Катиліни;

633 рік — розпочався IV Толедський собор, очолюваний Ісидором Севільським;

1484 рік — Папа Римський Інокентій VIII видав буллу, що надала інквізиторам широкі повноваження для переслідування відьом;

1492 рік — Христофор Колумб під час першої експедиції відкрив острів Санто-Домінго (сучасне Гаїті), перед тим відкривши Багамські острови;

1496 рік — король Португалії Мануел I наказав вигнати євреїв із країни;

1560 рік — 13-річний Карл IX став королем Франції, регенткою стала його матір Катерина Медічі;

1683 рік — відбулася битва під Кіцканами між козацькими військами і татарами;

1757 рік — у Семирічній війні прусські війська під керівництвом Фрідріха II здобули перемогу над австрійськими силами Карла Лотаринзького;

1766 рік — колишній морський офіцер Джеймс Крісті провів свій перший аукціон у Лондоні;

1848 рік — президент США Джеймс Полк офіційно підтвердив відкриття золота в Каліфорнії;

1865 рік — Перу та Чилі об’єдналися у війні проти Іспанії;

1879 рік — у США запатентовано першу автоматичну телефонну станцію;

1908 рік — у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу;

1917 рік — відкрито Українську академію мистецтв;

1918 рік — проголошено Руську Народну Республіку Лемків;

1918 рік — підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;

1918 рік — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами;

1919 рік — під тиском ворогуючих армій Симон Петлюра залишив Україну й виїхав до Польщі;

1929 рік — у США створено першу у світі організацію нудистів;

1933 рік — у США скасували «сухий закон», що діяв від 1919 року;

1941 рік — Велика Британія оголосила війну Фінляндії, Угорщині та Румунії;

1943 рік — розпочалася Операція «Арбалет» під час Другої світової війни;

1944 рік — у Німеччині запроваджено обов’язковий призов жінок старше 18 років;

1945 рік — група бомбардувальників Grumman TBF Avenger зникла в Бермудському трикутнику;

1949 рік — Єрусалим оголошено столицею Ізраїлю;

1952 рік — почався Великий смог у Лондоні, що забрав життя близько 4 тисяч людей;

1955 рік — у Монтгомері розпочався автобусний бойкот;

1958 рік — у Великій Британії відкрито першу автомагістраль;

1971 рік — у Буенос-Айресі відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку;

1976 рік — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) встановлено найбільший у світі магнітний сепаратор;

1983 рік — завершення влади військової хунти в Аргентині;

1989 рік — у Києві відбувся перший фестиваль «Музичні прем’єри сезону», що став щорічним;

1991 рік — головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща замість Леоніда Кравчука, який став президентом;

1994 рік — підписано Будапештський меморандум: США, Велика Британія та Росія надали гарантії безпеки Україні в обмін на відмову від ядерної зброї;

1995 рік — під час громадянської війни на Шрі-Ланці уряд захопив тамільський опорний пункт Джафна;

2001 рік — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення;

2006 рік — у результаті перевороту Франк Баїнімарама скинув уряд Фіджі;

2014 рік — відбувся перший тестовий політ космічного корабля «Оріон».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]