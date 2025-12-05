5 декабря – какой сегодня праздник и главные события

5 декабря празднуют Международный день волонтера.

В пятницу, 5 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 декабря в Украине празднуют День работников статистики. Профессиональный праздник людей, собирающих, обрабатывающих и анализирующих статистические данные, без которых невозможно эффективное планирование государственной политики, экономики, социальной сферы и науки.

Также 5 декабря День почвоведа в Украине. Профессиональный праздник людей, которые изучают почву, их плодородие, структуру и влияние на экологию и сельское хозяйство. Это специалисты, от которых зависит благосостояние сельского хозяйства, охрана природы и эффективное использование земельных ресурсов.

А еще 5 декабря Всемирный день грунтов. Его цель — привлечь внимание общественности к важности почв для жизни на планете и необходимости их сохранения. Согласно данным ООН, более 33% почв в мире деградируют, и без правильного управления человечество рискует потерять плодородные земли.

5 декабря празднуют Международный день волонтера. Праздник был основан Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. Его цель — отметить вклад волонтеров в развитие общества, привлечь добровольного труда и подчеркнуть важность солидарности и взаимопомощи.

Также 5 декабря Международный день ниндзя. Неофициальный праздник, посвященный японским воинам-ниндзя — мастерам шпионажа, боевых искусств и тайных операций, ставших символом хитрости, ловкости и таинственности.

Какой сегодня церковный праздник

5 декабря верующие празднуют день памяти святого преподобного Саввы Освященного. Савва родился в 439 году в Каппадокийской Кесарии в благочестивой семье христиан Иоанна и Софии. По церковному преданию, родители, отправляясь в военные походы, оставляли малого Савву на попечении родственников, но те не могли найти между собой согласия. Избегая семейных споров, мальчик в девятилетнем возрасте добровольно вступил в монастырь Флавиания, где быстро проявил смирение, послушание и духовную зрелость, что было непривычным для его возраста.

Календарь важных событий за 5 декабря

63 год до н. э. — в Риме попытка заговора Катилины;

633 год — начался IV Толедский собор, возглавляемый Исидором Севильским;

1484 год — Папа Римский Иннокентий VIII выдал буллу, предоставившую инквизиторам широкие полномочия для преследования ведьм;

1492 год — Христофор Колумб во время первой экспедиции открыл остров Санто-Доминго (современное Гаити), перед тем открыв Багамские острова;

1496 год — король Португалии Мануэл I приказал изгнать евреев из страны;

1560 год — 13-летний Карл IX стал королем Франции, регентшей стала его мать Екатерина Медичи;

1683 год — произошло сражение под Кицканами между казацкими войсками и татарами;

1757 год — в Семилетней войне прусские войска под руководством Фридриха II одержали победу над австрийскими силами Карла Лотарингского;

1766 год — бывший морской офицер Джеймс Кристи провел свой первый аукцион в Лондоне;

1848 год — президент США Джеймс Полк официально подтвердил открытие золота в Калифорнии;

1865 год — Перу и Чили объединились в войне против Испании;

1879 год — в США запатентована первая автоматическая телефонная станция;

1908 год — в Питтсбурге проведен первый матч по американскому футболу;

1917 год — открыта Украинская академия искусств;

1918 год — провозглашена Руськая Народная Республика Лемков;

1918 год — подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой;

1918 год — начались бои за Хыров между войсками УГА и польскими частями;

1919 год — под давлением враждующих армий Симон Петлюра покинул Украину и уехал в Польшу;

1929 год — в США создана первая в мире организация нудистов;

1933 год — в США отменили «сухой закон», действовавший с 1919 года;

1941 год — Великобритания объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии;

1943 год — началась Операция «Арбалет» во время Второй мировой войны;

1944 год — в Германии введен обязательный призыв женщин старше 18 лет;

1945 год — группа бомбардировщиков Grumman TBF Avenger исчезла в Бермудском треугольнике;

1949 год — Иерусалим объявлен столицей Израиля;

1952 год — начался Большой смог в Лондоне, унесший жизни около 4 тысяч человек;

1955 год — в Монтгомери начался автобусный бойкот;

1958 год — в Великобритании открыта первая автомагистраль;

1971 год — в Буэнос-Айресе открыт памятник Тарасу Шевченко;

1976 год — на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) установлен крупнейший в мире магнитный сепаратор;

1983 год — завершение власти военной хунты в Аргентине;

1989 год — в Киеве состоялся ежегодный первый фестиваль «Музыкальные премьеры сезона»;

1991 год — председателем Верховной Рады Украины избран Иван Плющ вместо ставшего президентом Леонида Кравчука;

1994 год — подписан Будапештский меморандум: США, Великобритания и Россия предоставили гарантии безопасности Украине в обмен на отказ от ядерного оружия;

1995 год — во время гражданской войны на Шри-Ланке правительство захватило тамильский опорный пункт Джафна;

2001 год — началась первая Всеукраинская перепись населения;

2006 год — в результате переворота Франк Баинимарама свергло правительство Фиджи;

2014 год — состоялся первый тестовый полет космического корабля «Орион».

