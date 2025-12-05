  1. В Україні

Чи визначена кінцева дата чинності паспортів зразка 1994 року — роз’яснення Міграційної служби

07:54, 5 грудня 2025
У Міграційній службі заявили, що законодавство не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року.
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи визначена кінцева дата чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року.

«Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто, якщо Ваш паспорт-книжечка не має ніяких пошкоджень і містить актуальну інформацію - він є дійсним документом і обміняти його на ID-картку Ви можете за власним бажанням», - йдеться у повідомленні.

Згідно з чинним законодавством ID-картка оформлюється у наступних випадках:

- досягнення особою 14-річного віку;

- втрата чи викрадення паспорта;

- закінчення терміну дії ID-картки;

- зміна інформації у паспорті у вигляді книжечки;

- виявлення помилки в інформації внесеної до паспорта;

- непридатність паспорта до подальшого використання;

- при заміні паспорта зразка 1994 року, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні.

