Определена ли конечная дата действия паспортов образца 1994 года — разъяснение Миграционной службы

В Миграционной службе заявили, что законодательство не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года.

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, определена ли конечная дата действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года.

«Законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. То есть, если Ваш паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту Вы можете по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству ID-карта оформляется в следующих случаях:

достижение лицом 14-летнего возраста;

потеря или кража паспорта;

окончание срока действия ID-карты;

изменение информации в паспорте в виде книжечки;

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодность паспорта к дальнейшему использованию;

при замене паспорта образца 1994 года, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.

