  1. В Украине

Определена ли конечная дата действия паспортов образца 1994 года — разъяснение Миграционной службы

07:54, 5 декабря 2025
В Миграционной службе заявили, что законодательство не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года.
Определена ли конечная дата действия паспортов образца 1994 года — разъяснение Миграционной службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, определена ли конечная дата действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года.

«Законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. То есть, если Ваш паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту Вы можете по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству ID-карта оформляется в следующих случаях:

  • достижение лицом 14-летнего возраста;
  • потеря или кража паспорта;
  • окончание срока действия ID-карты;
  • изменение информации в паспорте в виде книжечки;
  • выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;
  • непригодность паспорта к дальнейшему использованию;
  • при замене паспорта образца 1994 года, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]