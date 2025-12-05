  1. В Україні

На Одещині викрили ділка, який налагодив канал переправлення ухилянтів до Молдови

07:36, 5 грудня 2025
Ділок за 8 тисяч доларів організовував доставку чоловіків до кордону власним автомобілем.
На Одещині викрили ділка, який налагодив канал переправлення ухилянтів до Молдови
На Одещині правоохоронці затримали організатора каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби, 51-річний житель Болградського району за грошову винагороду у розмірі 8 тисяч доларів організовував доставку чоловіків до кордону власним автомобілем. Окрім цього, надавав інструкції щодо подальшого пішого маршруту до Молдови.

Зловмисника затримано, транспортний засіб та гроші, здобуті незаконним шляхом, вилучено правоохоронцями.

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

