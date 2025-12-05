  1. В Украине

В Одесской области разоблачили дельца, который наладил канал переправки уклонистов в Молдову

07:36, 5 декабря 2025
Делец за 8 тысяч долларов организовывал доставку мужчин к границе на собственном автомобиле.
В Одесской области разоблачили дельца, который наладил канал переправки уклонистов в Молдову
В Одесской области правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы, 51-летний житель Болградского района за денежное вознаграждение в размере 8 тысяч долларов организовывал доставку мужчин к границе на собственном автомобиле. Кроме того, он предоставлял инструкции относительно дальнейшего пешего маршрута в Молдову.

Злоумышленник задержан, транспортное средство и деньги, полученные незаконным путем, изъяты правоохранителями.

Фигуранту сообщено о подозрении по статье 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

 

