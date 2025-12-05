Данило Гетманцев озвучив суму мінімального окладу вчителів з наступного року — цифри

Голова парламентського комітету наголосив, що освітяни досі отримують одну з найнижчих зарплат в Україні, і це є неприйнятним.

Фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2025 року зросла на 290 гривень і становила 26 913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні. Як розповідала Судово-юридична газета, за видами економічної діяльності найвищий рівень зарплат зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій — 65 047 грн, а найнижчий — у сфері освіти, де середня зарплата становила 16 984 грн.

За галузями найвищі середні доходи зафіксовано у:

ІТ-сфері — 65 047 грн (+717 грн),

авіатранспорті — 56 854 грн (–174 грн),

фінансах та страхуванні — 53 971 грн (+3 265 грн).

Найменше заробляють працівники галузей:

освіта — 16 984 грн (+83 грн),

бібліотеки, музеї, архіви — 14 531 грн (–705 грн),

культура, творчість і розваги — 14 809 грн (без змін).

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що освітяни досі отримують одну з найнижчих зарплат в Україні, і це є неприйнятним. За його словами, у держбюджет на 2026 рік закладено суттєве підвищення оплати праці вчителів.

«Нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026», — підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.