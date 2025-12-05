Даниил Гетманцев озвучил сумму минимального оклада учителей со следующего года — цифры

Глава парламентского комитета подчеркнул, что педагоги до сих пор получают одну из самых низких зарплат в Украине, и это является неприемлемым.

Фото: freepik

Средняя заработная плата в Украине в октябре 2025 года выросла на 290 гривен и составила 26 913 грн, что на 1,1% больше, чем в сентябре. Как сообщала Судебно-юридическая газета, по видам экономической деятельности самый высокий уровень зарплат зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 65 047 грн, а самый низкий — в сфере образования, где средняя зарплата составила 16 984 грн.

По отраслям самые высокие средние доходы зафиксированы в:

ИТ-сфере — 65 047 грн (+717 грн),

авиатранспорте — 56 854 грн (–174 грн),

финансах и страховании — 53 971 грн (+3 265 грн).

Меньше всего зарабатывают работники отраслей:

образование — 16 984 грн (+83 грн),

библиотеки, музеи, архивы — 14 531 грн (–705 грн),

культура, творчество и развлечения — 14 809 грн (без изменений).

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что педагоги до сих пор получают одну из самых низких зарплат в Украине, и это является неприемлемым. По его словам, в госбюджет на 2026 год заложено существенное повышение оплаты труда учителей.

«Нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году. Минимальный оклад составит от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны были поддержать Бюджет-2026», — подытожил он.

