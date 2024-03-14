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Владельца «Гулливера» уличили в поездках за границу под документами волонтера и водителя грузовика

21:39, 14 марта 2024
Журналисты зафиксировали фальсификацию документов для выезда за границу владельца киевского ТЦ "Гулливер" и сети "Эльдорадо".
Владельца «Гулливера» уличили в поездках за границу под документами волонтера и водителя грузовика
Источник фото: 24tv.ua
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Владелец киевского торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" во время действия военного положения несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки. Об этом рассказали журналисты "Схем".

По данным расследования журналистов, он пытался проехать за водителя-волонтера, однако не выполнил условия поставки гуманитарной помощи. Его имя использовали без ведома компании, которая должна была оказывать помощь.

Кроме того, он дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину на собственном пассажирском "Мерседесе".

По данным журналистов, владелец "Гулливера" выезжал за пределы Украины минимум пять раз: дважды - в 2022-м и 2023-м годах, а также в 2024-м.

В августе 2022 года Полищук выехал в Польшу за рулем Mercedes-AMG G 63. Тогда с ним границу пересекла жена Лилия Ризва, племянница жены экс-президента рф, а ныне заместителя председателя Совбеза рф Дмитрия Медведева.

"Пограничники выпустили мужчину призывного возраста, потому что он был внесен в систему "Шлях" как водитель-волонтер, который должен был привезти из Румынии 700 аптечек, а также лекарства, средства гигиены, одежду, спальные мешки и продукты общим объемом на 12 тонн", - говорится в статье.

"В "Шлях" мужчину занесла Днепропетровская областная военная администрация по запросу местной общественной организации "Объединение защиты прав предпринимателей", которая обращалась относительно получения разрешения на выезд за пределы Украины в Румынию волонтеру-водителю Полищуку В.С. для получения гуманитарной помощи от румынской компании OSF Global Services".

Однако после окончания срока действия разрешения на выезд он оформил себя как водителя грузовика в фирме "Транс-Союз", зарегистрированной в Черновицкой области. Он дважды выезжал на грузовике Mercedes Sprinter, но возвращался на личном автомобиле Mercedes-Benz AMG G63.

Журналисты "Схем" обратились к руководству румынской фирмы, которая предоставила письмо для разрешения на выезд мужчины. Они подтвердили, что такого сотрудничества не было, а письмо оказалось подделкой.

Руководитель фирмы, где работал он как водитель, подтвердил его трудоустройство, но заметил, что он не выполнил свои обязанности и был уволен.

Владелец киевского торгово-офисного центра "Гулливер" отказался комментировать эту ситуацию.

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