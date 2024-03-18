Міноборони спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів.

Міністерство оборони України запроваджує нову, спрощену, форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Про це повідомляє відомство.

Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів. За цей час мобілізований медик пройде курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної академії ЗСУ.

«Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді», - пояснила заступниця міністра Наталія Калмикова.

За її словами, нова форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача Медичних сил ЗСУ. Вона необхідна для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

У Міноборони розповіли, що на цей час пройшли 118 мобілізованих медиків. При цьому, заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу [email protected]

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.