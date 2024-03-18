У Польщі вважають, що заморожені активи рф краще витратити на оборону України, а не її відбудову

У МЗС Польщі додали, що рф повинна заплатити за наслідки своєї агресії.

Заморожені російські активи краще використати на захист України від агресії рф, а не на її відбудову. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає РАР.

«Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, - ред.) будуть використані на користь України», - сказав Сікорський.

Він наголосив, що рф повинна заплатити за наслідки своєї агресії.

«Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову» - зазначив польський міністр.

Він також привітав рішення ЄС про виділення додаткових 5 млрд євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру.

«Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні - будуть робити внески (до Європейського фонду миру - ред.). Тобто, ніхто в Європі, окрім однієї країни (Угорщини - ред.), не залишиться поза схемою», - додав Сікорський.

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