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Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

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У Польщі вважають, що заморожені активи рф краще витратити на оборону України, а не її відбудову

21:18, 18 березня 2024
У МЗС Польщі додали, що рф повинна заплатити за наслідки своєї агресії.
У Польщі вважають, що заморожені активи рф краще витратити на оборону України, а не її відбудову
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Заморожені російські активи краще використати на захист України від агресії рф, а не на її відбудову. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає РАР.

«Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, - ред.) будуть використані на користь України», - сказав Сікорський.

Він наголосив, що рф повинна заплатити за наслідки своєї агресії.

«Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову» - зазначив польський міністр.

Він також привітав рішення ЄС про виділення додаткових 5 млрд євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру.

«Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні - будуть робити внески (до Європейського фонду миру - ред.). Тобто, ніхто в Європі, окрім однієї країни (Угорщини - ред.), не залишиться поза схемою», - додав Сікорський.

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