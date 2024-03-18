Професорка Гарвардського університету фальсифікувала дані у дослідженнях, щоб підтвердити свої гіпотези

Як було встановлено, Франческа Джино змінила дані у чотирьох дослідженнях, щоб підтвердити свої гіпотези.

Професорку Гарвардського університету Франческу Джино звільнили після того, як університетське розслідування встановило, що вона фальсифікувала дані у своїх дослідженнях. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як було встановлено, Джино змінила дані у чотирьох дослідженнях, щоб підтвердити свої гіпотези. Розслідування тривало кілька місяців і включало перегляд даних, електронних листів та рукописів Джино. У звіті зазначено, що серйозність дослідницьких порушень, скоєних професором, вимагає суворих інституційних дій, зокрема її звільнення.

Зазначається, що розслідування було розпочато після публікації трьох вчених-біхевіористів, які заявили, що чотири наукові роботи, співавтором яких була професорка Джино, містили неправдиві дані. Слідчі відкинули теорії про помилки або підробку даних, запропонували провести аудит роботи Джино і вимагали відкликання трьох статей. Четверта стаття вже була відкликана до проведення розслідування.

Джино подала позов проти Гарварду, декана та дослідників, які порушили цю справу. У судових документах Джино заявила про репутаційні збитки та втрату доходу та кар'єрних можливостей. Гарвард уже представив звіт на свій захист у суді, і суддя вирішив розсекретити його.

Адвокат Джино заперечує звинувачення і стверджує, що у звіті не міститься жодних доказів фальсифікації даних.

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