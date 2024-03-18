Профессор Гарвардского университета фальсифицировала данные в исследованиях, чтобы подтвердить свои гипотезы

Как уже было установлено, Франческа Джино изменила данные в четырех исследованиях, чтобы подтвердить свои гипотезы.

Профессора Гарвардского университета Франческу Джино уволили после того, как университетское расследование установило, что она фальсифицировала данные в своих исследованиях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как уже было установлено, Джино изменила данные в четырех исследованиях, чтобы подтвердить свои гипотезы. Расследование длилось несколько месяцев и включало в себя просмотр данных, электронных писем и рукописей Джино. В отчете отмечено, что серьезность исследовательских нарушений, совершенных профессором, требует строгих институциональных действий, в частности, ее увольнения.

Отмечается, что расследование было начато после публикации трех ученых-бихевиористов, заявивших, что четыре научных работы, соавтором которых была профессор Джино, содержали ложные данные. Следователи отвергли теории об ошибках или подделке данных, предложили провести аудит работы Джино и потребовали отзыва трех статей. Четвертая статья уже была отозвана для проведения расследования.

Джино подала иск против Гарварда, декана и исследователей, возбудивших это дело. В судебных документах Джино заявила о репутационных убытках и потере дохода и карьерных возможностей. Гарвард уже представил отчет в свою защиту в суде, и судья решил рассекретить его.

Адвокат Джино отрицает обвинения и утверждает, что в отчете не содержится никаких доказательств фальсификации данных.

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