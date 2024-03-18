Дональд Трамп не может получить облигацию на $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Трампу пока не удалось найти страховую компанию, которая гарантировала бы его облигацию, что позволило бы ему обжаловать приговор в размере 454 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке и не вносить всю сумму самостоятельно.

Экс-президенту США Дональду Трампу пока не удалось найти страховую компанию, которая гарантировала бы его облигацию, что позволило бы ему обжаловать приговор в размере 454 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке и не вносить всю сумму самостоятельно. Как сообщает Reuters, об этом рассказали юристы бывшего президента США.

Отмечается, что Трамп должен либо найти наличные деньги, либо внести облигацию, чтобы предотвратить арест его собственности властями штата на время, пока он обжалует решение, обязывающее его и соответчиков выплатить 464 миллиона долларов штрафа и процентов за неправильное определение стоимости имущества и обман кредиторов и страховщиков.

Его адвокаты подали ходатайство в апелляционный суд штата, чтобы отсрочить исполнение решения, утверждая, что сумма чрезмерна. Они заявляют, что обвиняемые обратились в 30 страховых компаний через четырех разных брокеров, чтобы выдать облигацию.

«Выполнение невозможного требования об облигации как условия апелляции нанесет явный непоправимый ущерб ответчикам», – отметили адвокаты Трампа.

Они просили, чтобы ему разрешили внести облигацию на 100 миллионов долларов, пока он оспаривает приговор.

Если Трамп проиграет апелляцию и окажется, что он не может выплатить приговор, компания, гарантировавшая облигацию, должна будет произвести выплаты.

Юристы Трампа включили в ходатайство заявление Гэри Джульетти, руководителя страховой брокерской компании Lockton Companies, которую Трамп нанял, чтобы помочь получить облигацию.

Джульетти отметил, что выдать облигацию на сумму 464 миллиона долларов «невозможно в нынешних условиях», отметив, что многие поручители не выпустят облигации на сумму более 100 миллионов долларов и готовы принять в качестве залога только наличные или ценные бумаги, а не недвижимость.

Трамп отрицает, что совершил правонарушение по делу, возбужденному по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в суде штата Нью-Йорк.

Ранее мы писали, что суд в Нью-Йорке обязал Трампа заплатить $454 миллиона по делу о мошенничестве.

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