Суд у Нью-Йорку зобов’язав Трампа сплатити $454 мільйони у справі про шахрайство

Трампа офіційно зобов'язали виплатити 454 мільйони доларів у справі про шахрайство.

Джерело фото: REUTERS/Andrew Kelly

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нью-йоркський суддя офіційно зобов’язав Дональда Трампа виплатити 454,2 млн доларів після того, як він був визнаний відповідальним за маніпулювання його статками у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату Нью-Йорк.

Як повідомляє «Reuters», ця сума охоплює штраф у розмірі 354,9 млн доларів, який суддя Артур Енґорон призначив 16 лютого, плюс відсотки.

Суддя також зобов'язав кожного з синів Трампа – Дональда-молодшого та Еріка – виплатити майже 4,7 млн доларів, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберґа – 1,1 млн доларів включаючи відсотки.

Загальна сума виплат становить $464,6 млн і була визначена в четвер. Понад 114 тис. доларів і далі будуть нараховуватися щодня як відсотки. Судове рішення було оприлюднене у п'ятницю, 23 лютого.

Артур Енґорон також заборонив Трампу на три роки обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати позики в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічну заборону займати керівні посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.