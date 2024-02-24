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  1. У світі

Суд у Нью-Йорку зобов’язав Трампа сплатити $454 мільйони у справі про шахрайство

08:55, 24 лютого 2024
Трампа офіційно зобов'язали виплатити 454 мільйони доларів у справі про шахрайство.
Суд у Нью-Йорку зобов’язав Трампа сплатити $454 мільйони у справі про шахрайство
Джерело фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Нью-йоркський суддя офіційно зобов’язав Дональда Трампа виплатити 454,2 млн доларів після того, як він був визнаний відповідальним за маніпулювання його статками у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату Нью-Йорк.

Як повідомляє «Reuters», ця сума охоплює штраф у розмірі 354,9 млн доларів, який суддя Артур Енґорон призначив 16 лютого, плюс відсотки.

Суддя також зобов'язав кожного з синів Трампа – Дональда-молодшого та Еріка – виплатити майже 4,7 млн доларів, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберґа – 1,1 млн доларів включаючи відсотки.

Загальна сума виплат становить $464,6 млн і була визначена в четвер. Понад 114 тис. доларів і далі будуть нараховуватися щодня як відсотки. Судове рішення було оприлюднене у п'ятницю, 23 лютого.

Артур Енґорон також заборонив Трампу на три роки обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати позики в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічну заборону займати керівні посади.

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