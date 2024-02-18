Трамп назвав присуджений штраф у $355 млн втручанням у виборчий процес

Трамп назвав штраф у $355 млн частиною «лівої» змови.

Джерело фото: Reuters

Експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу у Мічигані заявив, що судове рішення про штраф у 355 мільйонів доларів, яке було призначено йому у справі про шахрайство, є втручанням у майбутні президентські вибори.

За даними Reuters, Трамп виступав перед своїми прихильниками у суботу і звинуватив суддю у тому, що вона є частиною «лівої» змови, спрямованої на заважання його поверненню до президентства.

«Ці огидні зловживання владою - це не просто напад на мене, це напад на всіх американців», - сказав він.

Трамп також підтвердив свою позицію про те, що його поразка на виборах 2020 року від Джо Байдена сталася через фальсифікацію голосів. Суддя Енґорон, який також заборонив Трампу протягом трьох років обіймати будь-яку посаду у нью-йоркських корпораціях, вважає, що повне відсутність каяття і докори сумління у Трампа та його співвідповідачів «межує із патологією».

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