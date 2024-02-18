ЗСУ збили ще один російський Су-34

Українські Повітряні Сили повідомили про 12 збитих «шахедів» та винищувач Су-34.

Джерело фото: telegraf

У неділю, 18 лютого, підрозділи Повітряних Сил збили російський винищувач Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У своєму повідомленні він написав: «Бадьорого ранку, Україно. У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу».

Наразі подробиці щодо збиття російського винищувача не розголошуються.

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