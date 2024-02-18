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Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

  1. В Україні

ЗСУ збили ще один російський Су-34

09:54, 18 лютого 2024
Українські Повітряні Сили повідомили про 12 збитих «шахедів» та винищувач Су-34.
ЗСУ збили ще один російський Су-34
Джерело фото: telegraf
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У неділю, 18 лютого, підрозділи Повітряних Сил збили російський винищувач Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У своєму повідомленні він написав: «Бадьорого ранку, Україно. У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу».

Наразі подробиці щодо збиття російського винищувача не розголошуються.

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