У Львові стався сильний вибух: перекрито рух транспорту

Вибух у Львові призвів до перекриття дороги.

Джерело фото: Telegram-канали

Уночі, 18 лютого, у Львові на вулиці Антоновича відбувся сильний вибух, про що повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався близько 04:00 в районі цієї вулиці, що спричинило перекриття руху транспорту в районі. На місці події працюють всі відповідні рятувальні служби. Зараз очікується офіційна інформація щодо причини вибуху.

Інформації про можливих постраждалих наразі немає.

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