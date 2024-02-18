Во Львове произошел сильный взрыв: перекрыто движение транспорта

Взрыв во Львове привел к перекрытию дороги.

Источник фото: Telegram-каналы

Ночью, 18 февраля, во Львове на улице Антоновича произошел сильный взрыв, о чем сообщают местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел около 04:00 в районе этой улицы, что повлекло перекрытие движения транспорта в районе. На месте происшествия работают все соответствующие спасательные службы. Сейчас ожидается официальная информация о причине взрыва.

Информации о возможных пострадавших пока нет.

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