Президент Украины в Мюнхене назвал ключевые моменты о ротации и системе мобилизации.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил сущность понятия "справедливая мобилизация" во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что вопрос мобилизации в Украине является сложным и комплексным, особенно в контексте ротации военнослужащих.

"Вопрос комплексный, вопрос справедливых мобилизаций, и самый главный момент - вопрос ротаций. Люди, которые уставшие на фронте физически, украинцы, любой человек, это не зависит от нации, ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо тебя кто-то другой приходит, профессиональный человек, который прошел соответствующий срок тренировки. От этой системы зависит и система мобилизации - сколько людей у тебя на фронте, сколько у тебя резервов", - пояснил он.

Зеленский также отметил, что для эффективной обороны нужно определенное количество военнослужащих, а для контрнаступления - другое количество бригад. Поэтому вопрос мобилизации является сложной задачей, требующей тщательного планирования и организации.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, как законопроект о мобилизации повлияет на поступающих в вузы.

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