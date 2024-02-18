Президент України у Мюнхені назвав ключові моменти про ротацію та систему мобілізації.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський роз’яснив сутність поняття «справедлива мобілізація» під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Він підкреслив, що питання мобілізації в Україні є складним і комплексним, особливо в контексті ротації військовослужбовців.

«Питання комплексне, питання справедливих мобілізацій, та найголовніший момент - питання ротацій. Люди, які втомлені на фронті фізично, українці, будь-яка людина, це не залежить від нації, ти втомлений, ти повинен відновлюватись. Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить, професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренування. Від цієї системи залежить і система мобілізації - скільки людей у тебе на фронті, скільки є у тебе резервів», - пояснив він.

Зеленський також зазначив, що для ефективної оборони потрібна певна кількість військовослужбовців, а для контрнаступу - інша кількість бригад. Тому питання мобілізації є складним завданням, що вимагає ретельного планування та організації.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, як законопроєкт про мобілізацію вплине на вступників до вишів.

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