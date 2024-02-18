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Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

  1. Суспільство

18 лютого: яке сьогодні свято та головні події

08:57, 18 лютого 2024
18 лютого Україна згадує Героїв Небесної сотні.
18 лютого: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: ukrinform
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Десять років тому, 18 лютого 2014 року, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У центрі Києва та на Майдані Незалежності відбулися масштабні розстріли активістів, що призвели до непоправних втрат. Саме того дня загинули 22 протестувальники. Невблаганно наступав час, а 20 лютого, через два дні після початку подій, сталося найжахливіше - вбивство 48 осіб. Усього за час тривання Революції Гідності загинули 107 активістів, які вважаються символами мужності та відданості та увійшли в історію як "Небесна сотня".

Світ відзначає День батарейки, День Плутона, Всесвітній день панголінів та Всесвітній день китів. Також цей день відзначається вірянами як церковне свято у пам'ять Папи Римського Лева I і святого Агапіта, єпископа Синадського.

Святитель Агапій, який був папою Римським у 535-536 роках, належав до роду Аніціїв. Після смерті святителя Івана II він був висвячений на папу. Під час свого понтифікату він активно опікувався церковною реформою, відновлюючи храми, що постраждали від готської війни, та підтримував місіонерську діяльність серед франків і готів. Святитель Агапій помер 22 листопада 536 року і був похований у базиліці святого Петра.

Інші події, які відбулися цього дня:

1930 - Американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи - Плутон;

1943 - У своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до "тотальної війни";

1954 - У Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології;

1965 - Гамбія стала незалежною державою;

1978 - На Гаваях проведено перші змагання Ironman (триатлон);

1979 - Уперше за багато століть у Сахарі випав сніг;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 - В Україні розпочалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого протягом 3-х днів загинуло понад 80 людей;

2015 - Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габуричем.

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