18 лютого: яке сьогодні свято та головні події

18 лютого Україна згадує Героїв Небесної сотні.

Джерело фото: ukrinform

Десять років тому, 18 лютого 2014 року, в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У центрі Києва та на Майдані Незалежності відбулися масштабні розстріли активістів, що призвели до непоправних втрат. Саме того дня загинули 22 протестувальники. Невблаганно наступав час, а 20 лютого, через два дні після початку подій, сталося найжахливіше - вбивство 48 осіб. Усього за час тривання Революції Гідності загинули 107 активістів, які вважаються символами мужності та відданості та увійшли в історію як "Небесна сотня".

Світ відзначає День батарейки, День Плутона, Всесвітній день панголінів та Всесвітній день китів. Також цей день відзначається вірянами як церковне свято у пам'ять Папи Римського Лева I і святого Агапіта, єпископа Синадського.

Святитель Агапій, який був папою Римським у 535-536 роках, належав до роду Аніціїв. Після смерті святителя Івана II він був висвячений на папу. Під час свого понтифікату він активно опікувався церковною реформою, відновлюючи храми, що постраждали від готської війни, та підтримував місіонерську діяльність серед франків і готів. Святитель Агапій помер 22 листопада 536 року і був похований у базиліці святого Петра.

Інші події, які відбулися цього дня:

1930 - Американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи - Плутон;

1943 - У своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до "тотальної війни";

1954 - У Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології;

1965 - Гамбія стала незалежною державою;

1978 - На Гаваях проведено перші змагання Ironman (триатлон);

1979 - Уперше за багато століть у Сахарі випав сніг;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 - В Україні розпочалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого протягом 3-х днів загинуло понад 80 людей;

2015 - Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габуричем.

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