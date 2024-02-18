Українці в Британії можуть продовжити візу до вересня 2026 року

Українці у Великій Британії отримають 18-місячну візу у рамках нової програми продовження.

Джерело фото: novosti-n.org

Українці, які з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну шукали притулку у Великій Британії, отримають 18-місячну візу за новою програмою продовження, повідомляє Sky News.

Термін дії перших віз, які надавали трирічний дозвіл на перебування у Великій Британії за програмами, такими як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, закінчується в березні 2025 року. Проте Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оголосило, що особи, які скористалися однією з візових схем, тепер можуть подати заявку на продовження до вересня 2026 року, забезпечивши собі однакові права на доступ до роботи, соціальних пільг, медичної допомоги та освіти.

«Нова схема продовження візи дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати притулок для тих, хто тікає від конфлікту», – зазначив британський міністр кордонів Том Персглов.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.

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