Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

  1. У світі

Українці в Британії можуть продовжити візу до вересня 2026 року

08:38, 18 лютого 2024
Українці у Великій Британії отримають 18-місячну візу у рамках нової програми продовження.
Українці в Британії можуть продовжити візу до вересня 2026 року
Джерело фото: novosti-n.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які з початку  повномасштабного вторгнення росії в Україну шукали притулку у Великій Британії, отримають 18-місячну візу за новою програмою продовження, повідомляє Sky News.

Термін дії перших віз, які надавали трирічний дозвіл на перебування у Великій Британії за програмами, такими як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, закінчується в березні 2025 року. Проте Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оголосило, що особи, які скористалися однією з візових схем, тепер можуть подати заявку на продовження до вересня 2026 року, забезпечивши собі однакові права на доступ до роботи, соціальних пільг, медичної допомоги та освіти.

«Нова схема продовження візи дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати притулок для тих, хто тікає від конфлікту», – зазначив британський міністр кордонів Том Персглов.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області