Украинцы в Британии могут продлить визу до сентября 2026 года

Украинцы в Великобритании получат 18-месячную визу в рамках новой программы продления.

Источник фото: novosti-n.org

Украинцы, которые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину искали убежища в Великобритании, получат 18-месячную визу по новой программе продления, сообщает Sky News.

Срок действия первых виз, которые предоставляли трехлетнее разрешение на пребывание в Великобритании по программам, таким как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, заканчивается в марте 2025 года. Однако Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что лица, которые воспользовались одной из визовых схем, теперь могут подать заявку на продление до сентября 2026 года, обеспечив себе одинаковые права на доступ к работе, социальным льготам, медицинской помощи и образованию.

"Новая схема продления визы дает украинцам в Великобритании уверенность относительно их будущего, поскольку эта война продолжается, и мы будем продолжать предоставлять убежище для тех, кто убегает от конфликта", - отметил британский министр границ Том Персглов.

С начала вторжения 24 февраля 2022 года более 283 тысяч украинцев получили или продлили разрешение на пребывание в Великобритании.

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