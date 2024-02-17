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  1. В мире

Вице-президентка США Камала Гаррис заверила в дальнейшей поддержке Украины

21:20, 17 февраля 2024
По ее словам, команда Джозефа Байдена и дальше будет работать над обеспечением теми ресурсами, которые нужны Украине для успеха.
Вице-президентка США Камала Гаррис заверила в дальнейшей поддержке Украины
Источник фото: president.gov.ua
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В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президенткой Соединенных Штатов Америки Камалой Гаррис.

По словам Президента, главными темами сегодняшнего разговора были безопасность и устойчивость.

«Конечно, ключевой для нас вопрос сейчас – сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и все наши воины нуждаются и очень ждут соответствующего положительного голосования относительно пакета поддержки. Я благодарю каждого и каждую, кто осознает, как многое зависит от этого одного голосования», – сказал Глава государства.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы продолжения сотрудничества с США и другими партнерами по усилению противовоздушной обороны Украины. Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о ситуации на фронте и возможностях и перспективах Сил обороны Украины при условии достаточной поддержки. Также Президент рассказал вице-президентке США о продолжении трансформации Украины и подготовке Глобального саммита мира на уровне лидеров в Швейцарии.

Отдельно собеседники остановились на теме восстановления справедливости и дальнейшего давления на владимира путина и его режим по всем направлениям.

«В частности, мы должны именно в этом году обеспечить конфискацию и использование российских активов в пользу защиты от российского террора. путин не ценит жизней людей, не понимает и не уважает никаких правил. Единственное, что для путина важно – это деньги и сила. Нужно сильное решение, которое конфискует замороженные активы россии. И нужно дальнейшее полномасштабное давление санкциями на россию, чтобы ограничивать способность путина финансировать эту войну», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил близость взглядов Украины и США по принципиальным вопросам и выразил поблагодарил американскому народу, Президенту Джозефу Байдену, обеим партиям и палате Конгресса за жизненно важную поддержку.

Со своей стороны, Камала Гаррис заверила в дальнейшей поддержке Украины. По словам вице-президентки Соединенных Штатов, есть двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса США, и команда Президента Джозефа Байдена и дальше будет работать над обеспечением теми ресурсами, которые нужны Украине для успеха.

«Мы будем продолжать поддерживать ваши усилия по обретению мира на справедливых условиях. Мы придерживаемся принципа, что россия заплатит за то, что она сделала, за то, что она совершила. И мы увидим Украину на выходе из этой войны как свободную, демократическую и независимую страну», – отметила Камала Гаррис.

Как мы писали, Соединенные Штаты передают почти $500 тысяч конфискованных российских средств для Украины.

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